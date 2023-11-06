  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Katil sürüsü "Filistinli cesur kız"ı gözaltına aldı
Dünya

Katil sürüsü "Filistinli cesur kız"ı gözaltına aldı

Yeniakit Publisher
2023-11-06 08:25:00 - 2023-11-06 08:26:18
Katil sürüsü "Filistinli cesur kız"ı gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, "Filistinli cesur kız" Ahid et-Temimi'yi (23) gözaltına aldı.

Ahid Temimi'nin annesi Neriman Temimi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramallah'ın Nebi Salih beldesindeki evlerine baskın yapan İsrail güçlerinin kızını götürdüklerini söyledi.

Neriman Temimi, İsrail askerlerinin baskın sırasında evlerine zarar verdiklerini ve kullandıkları cep telefonlarına da el koyduklarını dile getirdi.

Ahid Temimi'nin babası da birkaç gün önce İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

"Filistinli cesur kız" olarak tanınan Ahid Temimi 2017'de İsrail güçleri tarafından tutuklanmış ve 8 ay hapis yatmıştı.

Hayatında üç kez İsrail kurşunuyla yaralanan ve Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Et-Temimi, AA'nın fotoğraflarıyla dünya gündemine oturmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tutukluluğunun ardından serbest bırakılan Ahid Et-Temimi ile telefonda görüşmüş ve kendisini cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik etmişti.

"Filistin İçin Özgürlük Konvoyu" Konya'da
"Filistin İçin Özgürlük Konvoyu" Konya'da

Yerel

"Filistin İçin Özgürlük Konvoyu" Konya'da

Cakarta'da dev Filistin gösterisi
Cakarta'da dev Filistin gösterisi

Dünya

Cakarta'da dev Filistin gösterisi

Türkiye'den Filistin hamlesi! Gemiler yola çıkıyor
Türkiye'den Filistin hamlesi! Gemiler yola çıkıyor

Gündem

Türkiye'den Filistin hamlesi! Gemiler yola çıkıyor

Doğu’nun 4 şehrinde Filistinliler için dua edildi
Doğu’nun 4 şehrinde Filistinliler için dua edildi

Yaşam

Doğu’nun 4 şehrinde Filistinliler için dua edildi

Filistin mitinginde konuşan Mustafa Destici'den tokat gibi CHP yorumu!
Filistin mitinginde konuşan Mustafa Destici'den tokat gibi CHP yorumu!

Gündem

Filistin mitinginde konuşan Mustafa Destici'den tokat gibi CHP yorumu!

Türkiye'de 90 bin camide Filistinliler için dua edildi
Türkiye'de 90 bin camide Filistinliler için dua edildi

Gündem

Türkiye'de 90 bin camide Filistinliler için dua edildi

AK Parti'den bomba açıklama! "Başkenti Kudüs olan tam bağımsız Filistin Devleti kurulana kadar..."
AK Parti'den bomba açıklama! "Başkenti Kudüs olan tam bağımsız Filistin Devleti kurulana kadar..."

Gündem

AK Parti'den bomba açıklama! "Başkenti Kudüs olan tam bağımsız Filistin Devleti kurulana kadar..."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23