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Dünya Katil Netanyahu’ya tepkiler büyüyor: Devletin sabotajcısı
Dünya

Katil Netanyahu’ya tepkiler büyüyor: Devletin sabotajcısı

Yeniakit Publisher
2024-08-31 23:59:00 -
Katil Netanyahu’ya tepkiler büyüyor: Devletin sabotajcısı

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de düzenlenen esir protestosunda hükümete tepki gösteren binlerce İsrailli istifa çağrısı yaptı.

İsrail’de esir yakınları ve onlara destek olmak isteyen binlerce gösterici başken Tel Aviv’de bir araya geldi. Kirya Askeri Üssü yakınlarında toplanan binlerce İsrailli Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir anlaşması müzakerelerinde sergiledikleri politika nedeniyle tepki gösterdi. Devletin sabotajcısı olarak nitelendirilen Netanyahu için “Suçlusun”, “Doğrudan hapse gir” pankartları açan İsrailliler, esir anlaşmasının bir an önce imzalanmasını talep ederken, istifa çağrısı yaptı.
Öte yandan protestolar sırasında göstericiler ile polis arasında çatışma çıkarken, 2 gösterici gözaltına alındı. Atlı bir polisin çarptığı gösterici ise hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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