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Dünya Katil Netanyahu aşırısı sağcı bakanlara böyle tepki gösterdi: 'Kimse bana söylemesin' çıkışı... Sözlü tartışma
Dünya

Katil Netanyahu aşırısı sağcı bakanlara böyle tepki gösterdi: 'Kimse bana söylemesin' çıkışı... Sözlü tartışma

Yeniakit Publisher
2024-05-05 18:34:00 - 2024-05-05 18:36:52
Katil Netanyahu aşırısı sağcı bakanlara böyle tepki gösterdi: 'Kimse bana söylemesin' çıkışı... Sözlü tartışma

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, aşırı sağcı bakanların tehditlerine kabine toplantısında cevap verdi. Sözlü tartışma sonrası Şeytan Netanyahu, çok etkili bir tavırla "Kimsenin bana ne yapacağımı veya nasıl yapacağımı söylemesine gerek yok" dedi. Karşı gardını aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, aşırı sağcı bakanların Gazze'deki işgalin yavaş ilerlediği eleştirilerine ve Refah'ın karadan işgali olmaması durumunda hükümetten çekileceklerine yönelik tehditlerine kabine toplantısında yanıt verdiği belirtildi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Netanyahu'nun, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Refah bölgesinin karadan işgalinin gerçekleşmesi için yönelttiği tehditlere, kabine toplantısında cevap verdi.

Kabine üyelerine seslenerek, "Kimsenin bana ne yapacağımı veya nasıl yapacağımı söylemesine gerek yok" diyen Başbakan Netanyahu'nun "Bazı şeyler oluyor ve olacak. Bu masadan birlik bekliyorum." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Habere göre, kabine toplantısı esnasında Savunma Bakanı Yoav Gallant, geçen hafta ve bugün dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki Refah'ın karadan işgaline yönelik hazırlıklarıyla yoğun şekilde alakadar olduğunu söyleyerek, "Operasyon, yakında, hatta çok yakında gerçekleşecek" dedi.

Ardından İsrail'de işgal altındaki topraklardaki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden sorumlu Ulusal Misyonlar Bakanı aşırı sağcı Orit Strock, Gallant'ın, (Hamas’la) müzakerelerin yalnızca ateş altında yürütüleceğine ilişkin açıklamalarını hatırlatarak, “Ancak, şu anda bu gerçekleşmiyor" şeklinde konuştu.
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İsrail'de koalisyon hükümetinin ortaklarından Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Smotrich başta olmak üzere birçok aşırı sağcı lider, Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli esirleri geri almak ve buna bağlı bir ateşkese imza atmak yerine savaşın devamı ve Refah kentine saldırının bir an önce başlatılması gerektiği yönünde açıklamalar yapıyor.

Smotrich ve Ben-Gvir'in, Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesine karadan işgal olmadığı takdirde hükümetten çekilme tehdidinde bulunduğu bildirilmişti.

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