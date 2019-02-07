Katil Macron önce elindeki kanı temizle

Ermeni diasporanın öne sürdüğü yalanları savunanlar kervanına Fransa da katıldı. Doğal zenginliği bulunan ülkeleri parçalayan, iç savaşlar çıkartan, bölge savaşları için komşuları tahrik eden, toplu katliamlar yapan Fransa’nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Nisan’ı “Ermeni Soykırımını Anma Günü” olarak ilan etmesi tepkiyle karşılandı. Sömürü imparatorluğunu mazlum milletlerin kemikleri üzerinde inşa eden Macron’un ülkesi Fransa, topraklarından yüzlerce kilometre ötede işgal operasyonları düzenlemesiyle biliniyor.

1964’ten beri zulüm var

Türk düşmanı Fransa Devlet Başkanı Macron’un ülkesi, 1964’ten bugüne 10 ülkeye 13 askeri operasyon düzenledi. Fransa; 1964’te Gabon’a, 1968, 1972 ve 1980’de Çad’a, 1978’de Zaire’ye 1979’da Orta Afrika Cumhuriyeti’ne, 1986’da Togo’ya askeri harekat düzenledi. Fransa, sınırötesi işgal operasyonlarını; Ruanda (1990, 1993), Somali (1991), Kamerun (1996), Fildişi Sahilleri (2002) ve Libya’da (2011) sürdürdü. Libya’ya yönelik 2011’de düzenlenen ve Fransa’nın öncülük ettiği Uluslararası Koalisyon, devlet lideri Muammer Kaddafi’yi linç ettirdi. Libya lideri Kaddafi, Fransa yanlısı eylemciler tarafından darp ve işkence ile öldürüldü.

İşgal krallığı Fransa, 56 yıl boyunca 14 ülkeden koloni vergisi adı altında toplam 300 milyar dolar haraç aldı. Resmî olarak 1958-2014 arası Fransa’ya “koloni vergisi” ödeyen Afrika ülkeleri şunlar: Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Fildişi Sahilleri, Mali, Nijer, Senegal, Togo, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo, Ekvatoral Gine, Gabon. Fransa’nın sömürdüğü Afrika ülkelerinden yıllık 500 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği ifade ediliyor. Harita dahi yerini bulmakta zorluk çektiğimiz Afrika devletleri, Fransız işgallerin etkilerini kültürel alanda hâlâ yaşıyor. Günümüzde tam 15 Afrika devletinin resmî dili Fransızca. Fransa işgalinin izlerini taşıyan ülkeler arasında; Kamerun, Fildişi Sahilleri, Burkina Faso, Nijer, Senegal, Mali, Ruanda, Gine, Çad, Haiti, Burundi, Benin, Kongo, Gabon ve Cibuti yer alıyor.

135 yıllık işgal imparatorluğu

Fransa’nın yarım asırlık zaman diliminde operasyon düzenlediği ve işgal ettiği Afrika ülkesi sayısı 23. Fransa, soykırımlar tarihine geçen işgalini ise Cezayir’e düzenledi. 1827-1962 arasında 135 yıl boyunca Cezayir’i işgal altında tutan Fransa, yaklaşık 45 bin Cezayirliyi katletti. Kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden onbinlerce Cezayirli, Fransız askerlerinin kurşunlarıyla can verdi. Askerler, yolda karşılarına çıkan Cezayirlileri rastgele öldürdü.

Katledilen Cezayirlilerin bir kısmı şehir dışında açılan dev çukurlara gömüldü. Bir kısmı ise, kamyonlara doldurularak kireç fırınlarında yakılmaya götürüldü. Cezayirlilerin cesetleri, Nazi fırınlarına benzeyen ölüm fırınlarında yakıldı. Öldürmekle yetinmeyen Fransız askerleri, Cezayirli Müslüman kadınlara tecavüz etti. 1945 yılı, tarihe, Fransa’nın utanç yılı olarak kazındı. Tarih sayfalarına utanç olarak geçen bu katliam, Fransa tarafından görmezden geliniyor. Cezayir hükümeti, Fransa hükümetinden katliam konusunda defalarca özür talebinde bulunmasına rağmen, Fransa bu ayıbı bu güne kadar kabullenmedi.

Kalın: Türkiye açısından hiçbir hükmü yoktur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un sözde Ermeni Soykırımı Anma Günü ilanına ilişkin açıklama yaptı. “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 24 Nisan’ı sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü olarak ilan eden açıklamasını şiddetle kınıyoruz” ifadesini kullanan Kalın, şöyle devam etti: “Sözde Ermeni soykırımı iddiaları hiçbir hukuki temeli olmayan, tarihi gerçeklere aykırı, siyasi bir yalandır. Türkiye açısından hiçbir hükmü yoktur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2005 yılında tarihi gerçeklerin aydınlatılması için yaptığı Ortak Tarih Komisyonu kurulması çağrısından kaçanlar, tarihi olayları manipüle etmeye çalışmaktadırlar.”

Destici: Kanuni’nin eteğini öpüp yardım istiyordunuz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, 24 Nisan tarihini sözde Ermeni Soykırım Günü ilan edeceklerine yönelik açıklamasını eleştirerek, “Sen önce kendi soykırımlarının hesabını ver. Sen Cezayir’de 2 milyon Müslümanın ölümüne sebep oldun. Sen Ruanda’da darbeyi destekledin, 800 bin masum insan hayatını kaybetti. Sen önce bunların hesabını ver. Siz daha dün Kanuni’nin eteğini öpüp yardım istiyordunuz” dedi.