Katil İsrail'in vurmadığı bir orası kalmıştı!
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’ndeki kan bankasını vurduğunu belirterek, tesisin hizmet dışını kaldığını açıkladı.
Katil İsrail, Gazze Şeridi’nde bir yandan sivillerin üzerine bomba yağdırırken bir yandan da sağlık tesislerini hedef almaya devam ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’ndeki kan bankasını vurduğunu duyurarak, tesisin hizmet dışı kaldığını açıkladı.
Saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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