  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Katil İsrail'in saldırılarında 9 Filistinli şehit oldu
Dünya

Katil İsrail'in saldırılarında 9 Filistinli şehit oldu

Yeniakit Publisher
2024-09-02 19:52:00 -
Katil İsrail'in saldırılarında 9 Filistinli şehit oldu

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli şehit oldu.

İsrail, 332'nci günde de Gazze Şeridi'nde can almaya devam etti. Saldırıların adresi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ve Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı oldu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısına düzenlediği saldırıda biri çocuk 2 Filistinli öldü.

Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki El-Fahura Okulu önünde toplanan Filistinlileri hedef alan İsrail saldırısında da 5 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde Filistinli "El-Enkah" ailesinin evini bombaladı, saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

İsrail'de binlerce kişi sokaklara döküldü!
İsrail'de binlerce kişi sokaklara döküldü!

Dünya

İsrail'de binlerce kişi sokaklara döküldü!

İsrail’de rehine depremi! 6 ceset ortalığı karıştırdı
İsrail’de rehine depremi! 6 ceset ortalığı karıştırdı

Gündem

İsrail’de rehine depremi! 6 ceset ortalığı karıştırdı

İsrail'in işgal planları devam ediyor! Sıra maalesef oraya geldi
İsrail'in işgal planları devam ediyor! Sıra maalesef oraya geldi

Medya

İsrail'in işgal planları devam ediyor! Sıra maalesef oraya geldi

ABD neyin peşinde? CIA'den sonra şimdi de İsrail'i korumaya gelen savaş gemisi Türk sularına girdi
ABD neyin peşinde? CIA'den sonra şimdi de İsrail'i korumaya gelen savaş gemisi Türk sularına girdi

Gündem

ABD neyin peşinde? CIA'den sonra şimdi de İsrail'i korumaya gelen savaş gemisi Türk sularına girdi

Türkiye'den ABD, İsrail ve Fransa'ya kötü haber
Türkiye'den ABD, İsrail ve Fransa'ya kötü haber

Ekonomi

Türkiye'den ABD, İsrail ve Fransa'ya kötü haber

Yaktığı ateşte kavruluyor! İsrail karıştı, hükümetten peş peşe çağrılar
Yaktığı ateşte kavruluyor! İsrail karıştı, hükümetten peş peşe çağrılar

Dünya

Yaktığı ateşte kavruluyor! İsrail karıştı, hükümetten peş peşe çağrılar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23