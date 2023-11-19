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Dünya Katil İsrail'in saldırılarında 60 gazeteci hayatını kaybetti
Dünya

Katil İsrail'in saldırılarında 60 gazeteci hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-11-19 21:53:00 -
Katil İsrail'in saldırılarında 60 gazeteci hayatını kaybetti

Katil İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarında ölen gazeteci sayısının 60'a yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, katil İsrail ordusunun bombardımanlarında hayatını kaybeden basın mensuplarının ailelerine, yakınlarına ve tüm meslektaşlarına başsağlığı dilendi.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında 60 basın mensubunun yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 4'ü kadın 60 gazetecinin ismine yer verildi.

Açıklamada, ölen medya mensuplarının bazılarının İsrail ordusunun füzeleriyle doğrudan hedef alındığı, bazılarının da hava saldırılarında evlerinin yıkılması sonucu aileleriyle can verdiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.
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İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana 62’si Gazze içerisindeki çatışmalarda 6’sı da Lübnan sınırında olmak üzere 383 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde en az 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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