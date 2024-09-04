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Dünya Katil İsrail'in saldırılarında 26 Filistinli şehit oldu
Dünya

Katil İsrail'in saldırılarında 26 Filistinli şehit oldu

Yeniakit Publisher
2024-09-04 02:48:00 -
Katil İsrail'in saldırılarında 26 Filistinli şehit oldu

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sabahtan beri devam eden saldırılarında 26 Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Sivil Savunma İdaresi Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in salı günü, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden, güneydeki Refah sınırına kadar çeşitli bölgelerde saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, orta kesiminde, Deyr el-Belah'ta, Beric Mülteci Kampı'nda, Han Yunus'ta ve Refah kentinde can kaybının yaşandığını aktaran Basal, saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu toplam 26 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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