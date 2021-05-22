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Dünya Katil İsrail'in pilotu itiraf etti: Hamas karşısında kaybedince...
Dünya

Katil İsrail'in pilotu itiraf etti: Hamas karşısında kaybedince...

66'sı çocuk, 39'u kadın 248 masum Filistinli sivili şehit eden katil İsrail'in pilotu, yaptıkları acımasız saldırıları, İsrail'in Kanal 12 televizyonuna anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 18:29:00 -
Katil İsrail'in pilotu itiraf etti: Hamas karşısında kaybedince...

Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları ile sivilleri acımasızca katleden siyonist İsrail'in bir pilotu, yapılan gaddar saldırıları İsrail televizyonu Kanal 12'ye anlattı.

'Nefes alma ve rahatlama yolumuz buydu'

Röportajda pilotların isimlerinin sadece baş harfleri paylaşıldı. İsmi 'D' olarak tanıtılan pilotlardan birisi, Gazze'ye tonlarca cephane ile ateş açtıklarını söyledi. Katil İsrail'in pilotu 'D', Gazze'de neden yüksek binaları hedef aldıklarını şöyle itiraf etti: "Gazze'deki çok katlı binaları bombalamak, Filistinli direniş gruplarının bizi sürekli olarak tekmeleme başarısı ile bu yönde yaşadığımız hayal kırıklığı karşısında bir nefes alma ve rahatlama yolu olmuştu."

Bin 800 bina yıktılar!

Gazze İskan ve Bayındırlık Bakanlığı, katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında tamamen yıkılan konut sayısının bin 800'e ulaştığını, 16 bin 800 konutun da kısmen hasar gördüğünü açıklamıştı. Kahpe İsrail'in masum sivillere yönelik saldırısında, 66'sı çocuk, 39'u kadın, 248 Filistinli şehit oldu.

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