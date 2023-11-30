Katil İsrail'i destekleyen İngiltere Başkanı Sunak'a tabut şoku!
İngiltere Başbakanı Sunak'ın eli kanlı İsrail'e açıktan destek verirken, İngiltere’nin başkenti Londra’da dikkat çeken bir protestoya imza atıldı. Başbakanlık Konutu’nun yakınına İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden çocukların anısına 450'den fazla sembolik çocuk tabutu bırakıldı.
Katil İsrail’in Gazze Şeridi’nde çoğu çocuk olmak üzere sivilleri hedef alan saldırıları, İngiltere’nin başkenti Londra’da protesto edildi.
Başkentte toplanan Filistin yanlısı grup, İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların anısına Başbakanlık Konutu’nun bulunduğu sokağın dışına 450'den fazla sembolik çocuk tabutu bırakarak, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını protesto etti.
Şehit olan çocuklarını isimleri ve yaşları yazıldı
Çocuklarında katıldığı gösteride, sembolik tabutların üzerine İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların isimleri ve yaşları yazıldı.
En az 6 bin 150’si çocuk hayatını kaybetti
İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 6 bin 150’si çocuk olmak üzere 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Gündem
Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi serbest bırakıldı! İsrail askerine attığı tokatın ardından Filistin'in sembolü haline gelmişti
Gündem
The Guardian yazdı "Amerikalılar, 'Filistinli Müslümanların direnişini anlamak için Kur'an okumaya başladılar
Gündem
Hamas tedavi ederek dünyaya insanlık dersi vermişti! Serbest bırakılan esir kızın annesini sevindiren anlar