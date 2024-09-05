Katil İsrail'e destek çıkan İsviçre'den 'Hamas' kararı!

İsviçre, Filistinli grup Hamas'ın ülkede yasaklanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

İsviçre hükümeti, terör örgütü olarak gördüğü Hamas'a yönelik yasağı ihlal edenlere hapis ya da para cezası verileceğini açıkladı.

Parlamentoya sunulması gereken yeni yasaya göre, Hamas ve yerine geçecek örgütlerin yanı sıra Hamas adına ya da Hamas ismiyle hareket eden örgüt ve gruplar da yasaklanacak.