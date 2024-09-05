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Dünya Katil İsrail'e destek çıkan İsviçre'den 'Hamas' kararı!
Dünya

Katil İsrail'e destek çıkan İsviçre'den 'Hamas' kararı!

Yeniakit Publisher
2024-09-05 00:04:00 -
Katil İsrail'e destek çıkan İsviçre'den 'Hamas' kararı!

Katil İsrail'in katliamlarını görmezden gelen İsviçre hükümeti, terör örgütü olarak gördüğü Hamas'a yasak getirdi.

İsviçre, Filistinli grup Hamas'ın ülkede yasaklanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

İsviçre hükümeti, terör örgütü olarak gördüğü Hamas'a yönelik yasağı ihlal edenlere hapis ya da para cezası verileceğini açıkladı.

Parlamentoya sunulması gereken yeni yasaya göre, Hamas ve yerine geçecek örgütlerin yanı sıra Hamas adına ya da Hamas ismiyle hareket eden örgüt ve gruplar da yasaklanacak.

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