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Dünya Katil İsrail'e AB'den şok! Yaptırım kararı alındı
Dünya

Katil İsrail'e AB'den şok! Yaptırım kararı alındı

Yeniakit Publisher
2024-03-18 21:57:00 - 2024-03-18 22:22:31
Katil İsrail'e AB'den şok! Yaptırım kararı alındı

İsrail'in Gazze'de sivil yerleşim yerlerine yönelik bombardımanı devam ederken; AB Dışişleri Bakanlarının oybirliğiyle, Filistinlileri Batı Şeria bölgesinde evlerinden edip taciz ve şiddet uygulayarak zorbalık yapan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanması onaylandı.

ABD ve İngiltere’nin ardından Avrupa Birliği (AB) de Filistin’in Batı Şeria bölgesinde şiddet olaylarına karışan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulayacak.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, AB Dışişleri Bakanlarının "oybirliğiyle" Filistin’in Batı Şeria bölgesinde Filistinlilere yönelik şiddet olaylarına karışan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanmasını onayladığını bildirdi.

"Yaptırımları oybirliğiyle onayladık"

Albares, "Bugün, Batı Şeria'da Filistinlileri taciz eden şiddet yanlısı yerleşimcilere yönelik yaptırımları oybirliğiyle onayladık" dedi.

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