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Gündem Katil İsrail'den TRT ekibine bombalı saldırı
Gündem

Katil İsrail'den TRT ekibine bombalı saldırı

Yeniakit Publisher
2024-08-26 21:10:00 - 2024-08-26 22:17:40
Katil İsrail'den TRT ekibine bombalı saldırı

Soykırım suçlusu İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlediği bombalı saldırıda TRT Arabi kameramanı ve asistanı yaralandı.

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlediği saldırıda yerinden edilmiş çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İşgal güçleri, Nasır Hastanesi'ni vurdu, gazetecilerin çadırı da hedef oldu.

TRT Arabi kameramanı da görevi esnasında şarapnel parçasıyla gözünden yaralandı.

Aynı zamanda saldırıda birçok basın mensubu yaralandı.

Kaynak: TRT HABER
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