Katil İsrail'den skandal NATO ve Türkiye çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti Rize İl Teşkilatı'yla bir araya geldiği toplantıda yaptığı, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen (İsrail'e) onlara da yaparız." açıklaması sonrası İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın küstah çıkışları bitmek bilmiyor. Katz dün Erdoğan'ı 'Saddam'ın sonuna' benzetirken bu sefer de Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması konusunda çağrıda bulundu.

"NATO ÜYELERİ İLE TEMASA GEÇİN"

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'i işgal etme tehditleri ve tehlikeli söylemleri ışığında, Dışişleri Bakanı Israel Katz diplomatlara Türkiye'nin kınanması ve bölgesel ittifaktan çıkarılması talebiyle tüm NATO üyeleriyle acilen temasa geçmeleri talimatını verdi" denildi.

NE YAŞANMIŞTI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin saldırılarıyla ilgili "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Saddam'a benzeten ve iftira içeren paylaşım yapmıştı. Türkiye'den Katz'ın ifadelerine art arda kınamalar gelmişti.