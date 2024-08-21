Katil İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde İsrail savaş uçaklarının Ed-Dahira köyüne iki hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in Dahira'ya hava saldırılarında 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan diğer açıklamada ise İsrail'e ait insansız hava aracının Nakura beldesi çevresindeki Vadi Hamul bölgesine düzenlediği saldırıda bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun, yaralıya tıbbi müdahalede bulunmak üzere harekete geçen 3 sağlık görevlisini de doğrudan hedef alması sonucu 3 kişinin orta derecede yaralandığı ve içinde bulundukları ambulansın ciddi hasar gördüğü kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, saldırıda yaralanan 4 kişinin tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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Kaynak: AA