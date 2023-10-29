Katil İsrail'den gelen uçak ortalığı karıştırdı! Dağıstan'da halk havaalanını bastı

Katil İsrail’in Gazze Şeridi’nde sivillerin üzerine bombalar yağdırmasına yönelik saldırılarına tepki olarak yüzlerce kişi, İsrail’in başkenti Tel Aviv’den Rusya’ya bağlı Dağıstan’daki Mahaçkale Havaalanına inen uçak nedeniyle havaalanını bastı.

Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler, uçaktaki yolcuların alınmaması ve uçağın geri gönderilmesini istedi. Güvenlik bariyerlerini aşarak piste ulaşan göstericiler, uçaktan inen yolcuları aradı. Havaalanına çok sayıda polis gönderilirken, çıkan arbede sırasında havaalanının bazı camları ve kapıları kırıldı.

Dağıstan Devlet Başkanı Sergey Melikov yaptığı açıklamada, yaşananları provokasyon olarak nitelendirdi.

Havaalanı uçuşa kapatıldı

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Mahaçkale Havaalanı’nın çıkan olaylar nedeniyle uçuşa kapatıldığını ve "durum normalleşene" kadar kkalacağını duyurdu.

İsrail’den gelen uçak ve yolcuların durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Rusya İçişleri Bakanlığı, durumu çözüme kavuşturmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.



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