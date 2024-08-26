  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD ile F-35 anlaşmasını askıya aldılar! Arap ülkesi Türkiye'den MMU Kaan alacak

İHA'lar peş peşe havalandı! Sıcak saatler yaşanıyor

Ahmet Hakan, Cemal Enginyurt’u resmen tokat manyağı yaptı! Bir daha kolay kolay insan içine çıkamaz artık

AK Partili başkan yardımcısına yorgun mermi isabet etti

Türkiye'ye verilmeyen savaş uçaklarını havaya uçuracaklar! İşte şimdi ortalık yangın yerine dönecek

İbre Anadolu'ya döndü! İstanbul ve İzmir'i geçti: İşte en fazla kira getirisi olan iller

50 yıllık su ihtiyacını karşılayacaktı! Maalesef kahreden haber tüm Türkiye'ye duyuruldu

Makam odasında böcek yalanıyla gündeme gelmişti! Burcu Köksal bu defa da sandalye krizi çıkardı

Bir ilimizde yerin 2 bin metre altına iniliyor! Beklenen çıkmazsa kuyuların üstüne acilen beton dökülecek

Özlem Zengin: En beğenilen AK Partili milletvekili benim
Dünya Katil İsrail suyu "savaş silahı" olarak kullanıyor
Dünya

Katil İsrail suyu "savaş silahı" olarak kullanıyor

Yeniakit Publisher
2024-08-26 20:12:00 -
Katil İsrail suyu "savaş silahı" olarak kullanıyor

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, katil İsrail'in Gazze halkına karşı suyu "savaş silahı" olarak kullandığını açıkladı.

Oxfam tarafından yayımlanan "Su Savaşı Suçları" başlıklı raporda, İsrail'in, Gazze'de sistematik olarak su altyapısını hedef aldığı vurgulandı.

İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de içme, yemek pişirme, yıkanma dahil tüm kullanımlar için kişi başına günlük yalnızca 4,74 litre su düştüğü belirtilen raporda, saldırılar öncesindeki verilerle kıyaslandığında bu miktarın yüzde 94'lük azalmaya tekabül ettiğinin altı çizildi.

İsrail'in 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'ndan bu yana uluslararası yasaları ihlal ederek Filistinlilere karşı suyu bir "savaş silahı" olarak kullandığı kaydedilen raporda, bu durumun Gazze'ye saldırıların başladığı Ekim 2023'ten itibaren "acımasız bir şekilde zirveye ulaştığı" belirtildi.

Suyun, Gazzelilere karşı silah olarak kullanılmasının halk sağlığı üzerindeki etkisinin "felaket" olduğu nitelendirildiği raporda, sistematik tahribat dolayısıyla ortaya çıkan sağlık krizi nedeniyle su yoksunluğundan kaynaklanan hastalık vakalarının hızla arttığı aktarıldı.

Su altyapısının tahrip edilmesi nedeniyle 26 Mayıs itibarıyla tüm Gazze Şeridi'ndeki kaynaklardan su üretiminin yüzde 84 azaldığına işaret edilen raporda, "3 Haziran itibarıyla Gazze şehri, su kuyularının yüzde 88'i ve tuzdan arındırma tesislerinin tamamının hasar görmesi veya tahrip olması nedeniyle neredeyse tüm su üretim kapasitesini kaybetti." ifadesine yer verildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Oxfam'ın, İsrail ve Filistinli gruplar arasında acil ve kalıcı ateşkes, İsrail’e başta gıda, temiz su ve hijyen malzemelerine erişim için Gazze'ye uyguladığı kuşatmayı sona erdirmesi ve ablukayı kaldırması çağrısında bulunduğu belirtildi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana sık sık yaptığı tahliye tehditleri kapsamında Gazze'deki Filistinlileri sürekli bir yerden başka bir yere taşınmaya zorluyor.

BM verilerine göre Gazze Şeridi'ndeki her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edildi. İsrail'in saldırılarından kaçan yerinden edilmiş Filistinliler, sığındıkları bölgelerde zor şartlarda ilkel çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 435 Filistinli öldü, 93 bin 534 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Demir Kubbe Katil İsrail'i bu sefer korumadı
Demir Kubbe Katil İsrail'i bu sefer korumadı

Dünya

Demir Kubbe Katil İsrail'i bu sefer korumadı

Kassam Tugayları karşı atakta! İsrail ordusunda ölü ve yaralılar var
Kassam Tugayları karşı atakta! İsrail ordusunda ölü ve yaralılar var

Gündem

Kassam Tugayları karşı atakta! İsrail ordusunda ölü ve yaralılar var

Siyonist İsrail'den alçak plan! Gazze ile ilgili bunu düşünüyorlar
Siyonist İsrail'den alçak plan! Gazze ile ilgili bunu düşünüyorlar

Medya

Siyonist İsrail'den alçak plan! Gazze ile ilgili bunu düşünüyorlar

Al birini, vur birine! Kamala Harris, İsrail konusunda Biden'ın yolundan gidecek
Al birini, vur birine! Kamala Harris, İsrail konusunda Biden'ın yolundan gidecek

Medya

Al birini, vur birine! Kamala Harris, İsrail konusunda Biden'ın yolundan gidecek

Gazze’de çocuk soykırımı... İşte İsrail vahşetinin ardındaki gerçekler
Gazze’de çocuk soykırımı... İşte İsrail vahşetinin ardındaki gerçekler

Medya

Gazze’de çocuk soykırımı... İşte İsrail vahşetinin ardındaki gerçekler

ABD, İsrail, Çin ve Rusya'ya bir şok daha! Türkiye'den müthiş icat
ABD, İsrail, Çin ve Rusya'ya bir şok daha! Türkiye'den müthiş icat

Teknoloji

ABD, İsrail, Çin ve Rusya'ya bir şok daha! Türkiye'den müthiş icat

Kan dökülür! İsrailli bakandan bir skandal daha: Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etmek istiyor!
Kan dökülür! İsrailli bakandan bir skandal daha: Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etmek istiyor!

Dünya

Kan dökülür! İsrailli bakandan bir skandal daha: Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etmek istiyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23