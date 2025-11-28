  • İSTANBUL
Dünya Katil İsrail, Suriye’yi yine vurdu! 2 ölü
Katil İsrail, Suriye’yi yine vurdu! 2 ölü

İsrail ordusunun Suriye'nin Beyt Cinn köyüne gerçekleştirdiği saldırılarda en az 2 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Orta Doğu'daki ülkelerin egemenliğini ihlal eden saldırıları nedeniyle uluslararası toplumun tepkisini çeken İsrail, bir kez daha Suriye topraklarını hedef aldı. Suriye basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu ülkenin güneyindeki Beyt Cinn köyüne helikopterler ve topçu atışları ile saldırı düzenledi. Saldırılarda en az 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, yaralıların olduğu aktarıldı. Bölge sakinleri ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığı iddia edildi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

