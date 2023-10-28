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Dünya

Katil İsrail son planını açıkladı! “Büyük bir güçle…”

Yeniakit Publisher
2023-10-28 20:56:00 -

Gazze'ye yapacakları kara harekatı hakkında konuşan terörist İsrail ordusunun sözde genelkurmay başkanı Korgeneral Herzi Halevi, "Büyük bir güçle topraklarına girmekten başka çare yok” dedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlediği saldırılar 22’nci gününde devam ediyor. İsrail ordusunun dün gece yoğunlaştırdığı bombardımanın ardından yaptığı “Kara Kuvvetleri bu gece faaliyetlerini genişletecek” açıklaması gözleri Gazze Şeridi’ne çevirdi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi Gazze Şeridi sınırında konuşlandırılmış askerleri ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde büyük bir kara operasyonu düzenlenmesi gerektiğini belirterek, “Düşmanı ortaya çıkarmak için büyük bir güçle topraklarına girmekten başka çare yok” dedi. Halevi, savaşın başlamasının üstünden 3 hafta geçtiğini belirterek, “Bu savaşın aşamaları var ve bugün yeni bir aşamaya geçtik” ifadelerini kullandı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde kara operasyonları sürdürdüğünü açıklayan Halevi, “Bu operasyonlar, Hamas'ın dağıtılması, sınır güvenliği ve tüm rehinelerin evlerine geri dönmesi hedeflerine hizmet ediyor” şeklinde konuştu.

Risk olmadan başarının olmayacağını vurgulayan Halevi, “Savaşın amacı karadan girişi gerektirir. Bedel ödemeden zafer olmaz” açıklamasını yaptı. Halevi, rehinelerin iadesinin son derece önemli olduğunu kaydederek, “Hamas şu anda masumları, bebekleri, çocukları, kadın ve erkekleri, yaşlı vatandaşları elinde tutuyor. Bu çabanın başarıya ulaşması için her şeyi yapacağız” dedi.

Halevi açıklamasını “Hedeflerimizi net olarak belirledik. Yolumuz uzun olacak. Kararlılıkla mücadele edip kazanacağız” ifadelerini kullanarak sonlandırdı.

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Ömer

Gözlerindeki korkuya bakın , katil sürüleri belalarını bulacaklar .
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