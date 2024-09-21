Katil İsrail son dakikayla duyurdu! Lübnan’da binlercesi imha edildi
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan’ın güneyine düzenlenen saldırıda, yaklaşık 180 hedefi ve binlerce fırlatma rampasını imha ettiklerini açıkladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından Lübnan’ın güneyine düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.
'180 HEDEFİ VE BİNLERCE FIRLATMA RAMPASINI İMHA ETTİK'
İsrail Lübnan’da saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından son saatlerde Lübnan’ın güneyine düzenlenen saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "İsrail savaş uçakları Lübnan’ın güneyinde son saatlerde yaklaşık 180 hedefi ve binlerce fırlatma rampasını imha etti” denildi.
Açıklamada ayrıca, "Lübnan'dan İsrail topraklarına yaklaşık 90 mermi fırlatıldığının tespit edildiği” aktarılarak, "İsrail ordusu Hizbullah'ın kabiliyetlerini ve terör altyapısını dağıtmak için operasyonlarına devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.