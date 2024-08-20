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Dünya Katil İsrail savaşı körüklüyor! Lübnan’a hava saldırısı düzenlediler
Dünya

Katil İsrail savaşı körüklüyor! Lübnan’a hava saldırısı düzenlediler

Yeniakit Publisher
2024-08-20 00:03:00 -
Katil İsrail savaşı körüklüyor! Lübnan’a hava saldırısı düzenlediler

İsrail ordusu, Lübnan’ın Baalbek bölgesine düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’a ait silah depolarını vurduğunu açıkladı.

İsrail, Lübnan’ın kuzeydoğusundaki Baalbek bölgesinde yer alan Nabi Chit köyü yakınlarına düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’a ait silah depolarını vurduğunu açıkladı. İsrail ordusu, ayrıca günün erken saatlerinde Lübnan’ın güneyindeki Deir Qanoun’da düzenlenen İHA saldırısında bir Hizbullah üyesinin öldürüldüğünü belirterek, öldürülen kişinin Hizbullah’ın roket ve füze biriminin önde gelen isimlerinden Hüseyin Ali Hüseyin olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

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