Katil İsrail ordusundan vahşet! Cipe bağlayıp götürdüler
Katil İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlenen bakında, yaralı bir Filistinliyi cipe bağlayarak götürdü. Görüntüler büyük infiale yol açtı.
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki soykırımı tüm hızıyla devam ederken, Batı Şeria'nın Cenin kentinden gelen görüntü büyük infiale yol açtı.
Kente baskın düzenleyen Katil İsrail ordusu, baskın sırasında yaralanan Filistinli adamı cipin önüne bağladı. Yaralı adamın ailesi, ambulans istediklerinde ordunun onu alıp cipinin kaputuna bağladığını ve oradan uzaklaştığını söyledi.
IDF İDDİAYI DOĞRULADI
IDF açıklamasında, "Bu sabah [Cumartesi], Wadi Burqin bölgesinde aranan şüphelileri yakalamaya yönelik operasyonlar sırasında, IDF birliklerine ateş açıldı ve onlara da ateşle karşılık verildi." ifadesine yer verildi.