Katil İsrail Ordusu, 25 bin yedek askeri göreve çağırdı
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı operasyon kapsamında "Yüksek Komuta Odası" kurulduğunu, 25 bin kadar yedek askerin göreve çağrıldığını açıkladı.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı operasyon kapsamında "Yüksek Komuta Odası" kurulduğunu, 25 bin kadar yedek askerin göreve çağrıldığını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığının kapsamlı bir şekilde yedek askerlerin göreve çağrılması yönündeki kararı onayladığı belirtildi.
Açıklamada, Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, farklı birliklerden yaklaşık 25 bin yedek askerin göreve çağrılması yönünde orduya talimat verdiği kaydedildi.
Öte yandan İsrail Hava Kuvvetlerinin, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde "İslami Cihad Hareketine ait bir füze fırlatma mekanizmasının bulunduğu hedefi vurduğu" bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, aynı noktadan başarısız bir füze fırlatma girişiminin yapıldığı ileri sürüldü.
Yüksek Komuta Odası kuruldu
İsrail Genelkurmay Başkanlığının orduya "olağanüstü durum" haline geçmesi emri verdiği ve bu çerçevede "Yüksek Komuta Odası" kurulduğu aktarıldı.
Orduya bağlı özel kuvvetlerin ve topçu birliklerinin Gazze Şeridi içindeki İslami Cihad'a ait hedefleri vurduğu bildirildi.
Haaretz gazetesine konuşan üst düzey askeri kaynak, Gazze'den saldırılara "bir karşılık beklediklerini" ve "operasyonun zaman alacağını" söyledi.
İsrail ordusu, gün içinde yaptığı açıklamasında ülkenin kuzeyindeki birliklerini ve zırhlı birliklerini Gazze sınırına kaydırdığını duyurmuştu.
10 Filistinli şehit olmuştu
İsrail ordusu, bugün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezleri vurduğunu açıkladı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinlinin şehit olduğu, 55 kişinin yaralandığı aktarıldı.