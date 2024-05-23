  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi! Dikkat çeken ifadeler kullanıldı

İran'da cenazedeki tabutlardan biri neden eksik? Dehşete düşüren detay: 9. kişi hayatta olabilir

125 milyar dolar bütçe ayırdılar! "Japonya ve Güney Kore'ye karşı Türkiye'den MMU Kaan almalıyız" diyorlar

CHP'li büyükşehir belediye çıldırdı: 2 şarkıcıya 11 milyon TL!

Ermenistan pes etti! Paşinyan tarihi duyuruyu yaptı

Baş müftü Nagehan fetvayı verdi! "Şarap içmek günah değil"

"Türkiye bitti! Döviz alın" çağrısı ölüme yol açtı! ENAG kurucusunu suçladılar

Cihat Yaycı'dan olay çıkış: Türkiye petrol ve doğalgaz sondaj gemilerini o ülkeye devretsin

Elon Musk'tan Türkiye kararı

Türkiye, yenilenebilir enerjiye 73 milyar dolar yatırım yapacak diyerek duyurdu
Dünya Katil İsrail katliam yaptı
Dünya

Katil İsrail katliam yaptı

Yeniakit Publisher
2024-05-23 01:22:00 -
Katil İsrail katliam yaptı

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya ve Zeytun mahallelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da olduğu en az 21 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail savaş uçaklarının, yerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki barınma merkezinden çıkışı sırasında düzenlediği bombardımanda 4 kişi öldü.

İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği bir başka hava saldırısında da 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Refah kentinin güneyi ve orta kesimlerini vururken, Refah kenti sahillerindeki balıkçı tekneleri, İsrail hücum botları tarafından açılan ateş sonucu ağır hasar gördü. İsrail topçuları da Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya el-Beled diye bilinen bölgelere yoğun saldırı düzenledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: AA

İsrail'den ilk açıklama! "Reisi'nin ölümü..."
İsrail'den ilk açıklama! "Reisi'nin ölümü..."

Dünya

İsrail'den ilk açıklama! "Reisi'nin ölümü..."

Katil İsrail durmuyor! ROC-X: Hem dikey kalkan İHA hem füzeyi tanıttı!
Katil İsrail durmuyor! ROC-X: Hem dikey kalkan İHA hem füzeyi tanıttı!

Dünya

Katil İsrail durmuyor! ROC-X: Hem dikey kalkan İHA hem füzeyi tanıttı!

İsrail'den BM'ye Reisi tepkisi! 'Hitler'in ölüm yıldönümünde bir dakikalık saygı duruşu mu?'
İsrail'den BM'ye Reisi tepkisi! 'Hitler'in ölüm yıldönümünde bir dakikalık saygı duruşu mu?'

Dünya

İsrail'den BM'ye Reisi tepkisi! 'Hitler'in ölüm yıldönümünde bir dakikalık saygı duruşu mu?'

Helikopter kazasında sır gibi 15 saat! İsrail İran'ı vuracaktı, Reisi'nin ölümü...
Helikopter kazasında sır gibi 15 saat! İsrail İran'ı vuracaktı, Reisi'nin ölümü...

Gündem

Helikopter kazasında sır gibi 15 saat! İsrail İran'ı vuracaktı, Reisi'nin ölümü...

Adnan Oktar, İsrail ile anlaşma yapmış!
Adnan Oktar, İsrail ile anlaşma yapmış!

Gündem

Adnan Oktar, İsrail ile anlaşma yapmış!

İsrail 'Bu bizim için endişe verici' diyerek duyurdu: O ülke Türkiye'den her an İHA alabilir
İsrail 'Bu bizim için endişe verici' diyerek duyurdu: O ülke Türkiye'den her an İHA alabilir

Gündem

İsrail 'Bu bizim için endişe verici' diyerek duyurdu: O ülke Türkiye'den her an İHA alabilir

İsrail ABD merkezli Associated Press'in ekipmanına el koydu!
İsrail ABD merkezli Associated Press'in ekipmanına el koydu!

Dünya

İsrail ABD merkezli Associated Press'in ekipmanına el koydu!

İsrail ABD'den tepkiyi görünce geri adım attı!
İsrail ABD'den tepkiyi görünce geri adım attı!

Gündem

İsrail ABD'den tepkiyi görünce geri adım attı!

Hamas'tan İsrail'in skandal AP kararına tepki!
Hamas'tan İsrail'in skandal AP kararına tepki!

Gündem

Hamas'tan İsrail'in skandal AP kararına tepki!

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir: "Mümkünse Gazze'de yaşamak istiyorum"
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir: "Mümkünse Gazze'de yaşamak istiyorum"

Gündem

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir: "Mümkünse Gazze'de yaşamak istiyorum"

Sinan Akçıl, Avrupa’nın göbeğinde siyonist İsrail’e ayar verdi: Bu sözleri, Fransız polisi bile alkışladı
Sinan Akçıl, Avrupa’nın göbeğinde siyonist İsrail’e ayar verdi: Bu sözleri, Fransız polisi bile alkışladı

Medya

Sinan Akçıl, Avrupa’nın göbeğinde siyonist İsrail’e ayar verdi: Bu sözleri, Fransız polisi bile alkışladı

Kızılcık Şerbeti İsrail'e peşkeş mi çekildi? Rezalet ki ne rezalet
Kızılcık Şerbeti İsrail'e peşkeş mi çekildi? Rezalet ki ne rezalet

Medya

Kızılcık Şerbeti İsrail'e peşkeş mi çekildi? Rezalet ki ne rezalet

İsrail sınırları zorluyor! Siyonistler Filistinlilere ait evlere bakın ne yaptı
İsrail sınırları zorluyor! Siyonistler Filistinlilere ait evlere bakın ne yaptı

Gündem

İsrail sınırları zorluyor! Siyonistler Filistinlilere ait evlere bakın ne yaptı

İsrail iyice köşeye sıkışıyor! Yunanistan'da 'Filistin devletini tanıma' talebi!
İsrail iyice köşeye sıkışıyor! Yunanistan'da 'Filistin devletini tanıma' talebi!

Gündem

İsrail iyice köşeye sıkışıyor! Yunanistan'da 'Filistin devletini tanıma' talebi!

Tahir Sarıkaya'dan skandal İsrail sözleri! Büyük tepki çekti
Tahir Sarıkaya'dan skandal İsrail sözleri! Büyük tepki çekti

Gündem

Tahir Sarıkaya'dan skandal İsrail sözleri! Büyük tepki çekti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23