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Katil İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattı

Katil İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın bütün kapılarını kapatarak girişleri engelledi.

26 Eylül 2019 Perşembe 17:04
Katil İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattı

Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Harem-i Şerif'in bütün kapılarını kapattığını ve girişlere izin vermediğini söyledi.

Kisvani, "Mescid-i Aksa'nın tekrar kapatılması kabul edilemez. İsrail, bir politika haline getirdiği bu yaklaşımına derhal son vermelidir." dedi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın avlusunda bir Filistinliyi gözaltına aldı.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan açıklamada, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde "bıçaklı saldırı" girişiminde bulunan bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, olaya ilişkin herhangi bir detay verilmedi.

Görgü tanıkları İsrail polisinin ayrıca Mescid-i Aksa çevresindeki Eski Şehir bölgesinin ana giriş kapılarını da kapattığını aktardı.

Harem-i Şerif'e giremeyen Filistinliler de ikindi namazını kapılarda kılmak zorunda kaldı.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 17:04
  1. Mescid-i Aksa
  2. Şeyh Ömer el-Kisvani
  3. Harem-i Şerif
  4. Filistin

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