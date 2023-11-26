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Dünya Katil İsrail, geçici insani araya rağmen Gazze'yi hedef aldı!
Dünya

Katil İsrail, geçici insani araya rağmen Gazze'yi hedef aldı!

Yeniakit Publisher
2023-11-26 17:03:00 -
Katil İsrail, geçici insani araya rağmen Gazze'yi hedef aldı!

İsrail askerlerinin, Gazze'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'nda açtığı ateş sonucu bir Filistinli öldü, bir kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, insani araya rağmen İsrail askerlerinin, Gazze'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'nda 2 kişiyi hedef aldığı belirtildi.

  • İsrail hapishanesindeki 39 Filistinli esir serbest bırakıldı
  • Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli 13 esir İsrail'e ulaştı
  • İsrail Filistinlilerin sembolik yapılarını hedef alıyor
  • Gazze'deki insani ara Filistinlilerin haftalardır yaşadığı felaketi gözler önüne serdi
  • İsrail ordusu, sivillerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine geçişini yasakladı

Açıklamada, askerlerin açtığı ateş sonucu bir Filistinli çiftçinin hayatını kaybettiği, birinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Şu ana kadar abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 26 İsrailli ve İsrail hapishanelerinde tutuklu 78 Filistinli serbest bırakıldı.
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