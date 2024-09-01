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Dünya Katil İsrail Gazze'de okula saldırdı! Şehitler var
Dünya

Katil İsrail Gazze'de okula saldırdı! Şehitler var

Yeniakit Publisher
2024-09-01 19:12:00 -
Katil İsrail Gazze'de okula saldırdı! Şehitler var

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da olduğu 6 Filistinli şehit oldu.

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilmiş yüzlerce Filistinlinin sığındığı Safad Okulu'na saldırı düzenledi.

ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı ise El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

CESETLER PARAMPARÇA OLDU

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in ikinci kez bombalama tehdidinde bulunması üzerine Safad Okulu'nun boşaltıldığını duyurdu.

Görgü tanıkları ise bombardımanın şiddetiyle insanların havaya savrulduğunu, cesetlerin paramparça olduğunu aktardı.

İsrail ordusunun birkaç gündür devam eden kara ve hava saldırıları nedeniyle Zeytun Mahallesi'nde büyük tahribat oluştuğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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