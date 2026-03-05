  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Katil İsrail balıkçıyı yaraladı
Dünya

Katil İsrail balıkçıyı yaraladı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Katil İsrail balıkçıyı yaraladı

İsrail terör ordusunun ateşkesi bir kez daha ihlal ederek Gazze kenti açıklarında açtığı ateş sonucu bir Filistinli balıkçı yaralandı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş botlarının Gazze kenti açıklarında balıkçı teknelerine yoğun şekilde ateş açması ve topçu saldırıları düzenlemesi sonucu bir Filistinli balıkçı yaralandı.

 

Görgü tanıkları İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin doğusunda iki hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye ve Tuffah mahalleleri de İsrail araçlarından yapılan aralıklı ateş ve topçu bombardımanına maruz kaldı.

İsrail tankları ve askeri araçlarının Han Yunus kentinin doğu ve güney bölgelerinde ateş açtığını ve topçu atışları yaptığı kaydedildi.

