0553 313 94 23

Katil İsrail askerleri Gazze sınırında 74 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılan Filistinlilere müdahalesi sonucu 48'i gerçek mermiyle olmak üzere 74 kişi yaralandı

20 Eylül 2019 Cuma 21:38
Katil İsrail askerleri Gazze sınırında 74 Filistinliyi yaraladı

 

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze'nin Refah kentinin doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, gösteri düzenledi. ( Abed Rahim Khatib - Anadolu Ajansı )

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 48'i gerçek mermiyle olmak üzere toplamda 74 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında yaralıların durumuna ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Gazze sınırında her hafta cuma günü düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine bu hafta "Lübnan Kampları" adı verildi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 21:38
  1. Büyük Dönüş yürüyüşü
  2. Filistin
  3. İsrail
  4. Lübnan Kampları
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darbeci Sisi'yi tedirgin eden çağrı!
    1. Darbeci Sisi'yi tedirgin eden çağrı!
    2. Galatasaray'ın rakibi Real Madrid..
    3. Burak Yılmaz'dan Beşiktaşlılara kötü..
    4. Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok sert..
    5. ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet..
    6. Kaçak akaryakıt satan markete operasyon!
    7. Erdoğan'dan sürpriz davet! "Ben de..
    8. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne..
    9. Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor
    10. Trump'tan 'İran'a girmeyerek, büyük..
    11. Yarın hava nasıl olacak?
    12. Katil İsrail askerleri Gazze sınırında..
    13. Yenilenebilir enerjiye yatırım artacak
    14. Erdoğan'dan TEKNOFEST daveti
    15. Trump'tan casus Brunson teşekkürü
    16. Leyla Aydemir davasında flaş gelişme:..
    17. Cehennem ateşinin yakıcılık oranı..
    18. Asgari ücret zammı | Asgari ücret ne..
    19. Öldüğünde bedenini saracak kefen..
    20. 3600 gelecek mi? 3600 ek gösterge..
    21. İsviçre'den getirilen Medeni Kanun,..
    22. CHP'li Tuncay Özkan fena rezil oldu!..
    23. Cam kırığı nasıl temizlenir?
    24. İslam'a inanların sayısı yüzde 15 arttı
    25. Af ne zaman çıkacak son dakika tarih..
    26. Ayaklarda yanma hissi neden olur?
    27. 300 bin TL ödüllü Gri kategoride..
    28. CHP'den Galatasaray'a büyük ayıp!..
    29. Erdoğan'dan tepki: Ne demek arena?
    30. Aselsan üretti! Mini zeplin için sınır..
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
    Ali Babacan, Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu... Bomba anket sonucu açıklandı!
    Ali Babacan, Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu... Bomba anket sonucu açıklandı!
    “Deveye diken, insana öpen yaranıyor”muş!..
    “Deveye diken, insana öpen yaranıyor”muş!..
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2019
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler
    AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler