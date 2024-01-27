Katil İsrail askerleri engelli Filistinliyi kaldırımda namaz kılarken gözaltına aldı
İşgal polisi Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermediği engelli bir Filistinliye kaldırımda namaz kılarken müdahale etti ve gözaltına aldı. Kaynak: İşgal güçleri engelli Filistinliyi kaldırımda namaz kılarken gözaltına aldı.
İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlilere bu hafta da kısıtlamalar getirdi.
İsrail polisi, Filistinlilerin Aksa'ya girişini engellemek için sabah saatlerinden itibaren kentin birçok noktasında konuşlandı.
Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin girişlerine bariyerler kuran İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya az sayıda kişinin girmesine izin verdi. İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın dış kapılarına da kontrol noktaları kurdu.
Çok sayıda polis de Eski Şehir yakınlarındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde konuşlandı ve ibadet edenlerin hareketini engelledi.
İşgal polisi, Mescid-i Aksa'ya giremeyip cuma namazını sokakta kılmak isteyenlere göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etti.
İşgal polisi, Aksa’ya giremediği için sokakta namaz kılmak isteyen engelli bir Filistinlinin namazını bozarak zorla gözaltına aldı.
Kısıtlamalar nedeniyle Aksa'nın avlusu ve mescit kısmının kısmen boş olması dikkati çekti. Kaynak: İşgal güçleri engelli Filistinliyi kaldırımda namaz kılarken gözaltına aldı