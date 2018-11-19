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Katil İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

Terör devleti İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir beldeye düzenlediği baskında 4 Filistinliyi gerçek mermilerle yaraladı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 10:18
Katil İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir beldeye düzenlediği baskında 4 Filistinliyi gerçek mermilerle yaraladı.

Sabah saatlerinde Ramallah'ın batısındaki Dir Ebu Meşal beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, olaya tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek mermilerle müdahale etti. Filistinliler ise askerlere taş ve molotof kokteyli ile karşılık verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ramallah'ın batısındaki Dir Ebu Meşal beldesinde gerçek mermilerle yaralanan 4 Filistinlinin Salfit Hastanesi'ne getirildiği belirtildi.

Açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

İsrail askerleri sık sık aranan kişilere yönelik operasyon gerekçesiyle Filistin beldelerine baskınlar düzenliyor.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 10:18
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