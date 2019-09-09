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Katil İsrail askerleri 14 Filistinliyi tutukladı

Eli kanlı İsrail güçleri Batı Şeria'da 14 Filistinliyi tutukladı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:33
Katil İsrail askerleri 14 Filistinliyi tutukladı

İsrail ordusundan gelen yazılı bildiriye göre, Batı Şeria'nın birçok yerine gece yapılan operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 14 Filistinlinin tutuklandığı söylendi.

Yazılı bildiride, bahsi geçen Filistinlilerin en yakın gözaltı merkezine götürüldüğü belirtildi.

İşgal halindeki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıklıkla evlere baskın yapan İsrail güçleri, birçok nedenden ötürü Filistinlileri tutukluyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te normalleşen tutuklamaların ardından içlerinde  kadın ve çocukların da yer aldığı Filistinlilerden çoğu uzun süre gözaltı merkezlerinde tutuklu kalıyor.

Gözaltındaki Filistinlilerin, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiği" sonucuna varıldığı takdirde, askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk sürecini 5 seneye çıkarabiliyor.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:33
  1. Batı Şeria
  2. israil askerleri
  3. Filistin
  4. Doğu Kudüs

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