  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Katil Esed'in düzenlediği alçak saldırı sonrası acı haber geldi
Dünya

Katil Esed'in düzenlediği alçak saldırı sonrası acı haber geldi

Suriye'deki Rusya güdümünde bulunan eli kanlı Esed rejimi tarafından düzenlenen kalleş saldırı sonrası 2 sivil hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 19:29:00 -
Katil Esed'in düzenlediği alçak saldırı sonrası acı haber geldi

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirdi.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan güçlerin, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart 2020'de imzalanan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Eriha ilçesine düzenledikleri yoğun topçu saldırılarında 2 sivil öldü.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ile İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart 2020'de Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kararlarını duyurdular: Cumhur İttifakı ile hareket edeceğiz
Siyaset

Kararlarını duyurdular: Cumhur İttifakı ile hareket edeceğiz

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 2023 seçimleri için partisinin ittifak kararını kamuoyu ile paylaştı.
Kaan Sarıaydın'dan olay sözler: Ses getiren suikastler olacak
Gündem

Kaan Sarıaydın'dan olay sözler: Ses getiren suikastler olacak

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, ABD'de meydana gelen olaylara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
WhatsApp ile ilgili son gelişme olay oldu! Geri çekildiler
Dünya

WhatsApp ile ilgili son gelişme olay oldu! Geri çekildiler

WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik ilkesi kararı sonrası birçok kullanıcı BİP'e geçti. Uygulama marketleri, son günlerde WhatsApp yerine BİP'i..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay