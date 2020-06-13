Katil Esed'e öfke dinmiyor! Sokaklara akın ettiler

Suriye'nin güneyinde Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Süveyda kentinde ekonomik kriz ve hayat pahalılığı karşı başlayıp rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar bugün de devam etti.

Suriye'nin güneyinde Esed rejiminin kontrolündeki Süveyda kentinde ekonomik kriz ve hayat pahalılığı nedeniyle bir hafta önce başlayan gösteriler devam ediyor.

Esed rejimi karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, bugünde de devam etti. Sokaklara dökülen halk, Esed rejimine tepki gösterdi. Halk, "Esed rejimi hırsızdır, Halk rejimin devrilmesini istiyor'' ve "Esed rejimi yıkılsın" şeklinde sloganlar attı.