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Katil Esed'e dua etmeyen ceza alacak!

Esed rejimi ele geçirdiği bölgelerde skandal bir karara imza attı. Esed’e dua etmeyene ceza alacak.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:36
Katil Esed'e dua etmeyen ceza alacak!

Suriye rejimi bombardıman ve abluka nedeniyle halkı göç ettirerek zorla girdiği bölgelerde şok edici bir Cuma namazı kararına imza attı.
Kararın ilk uygulandığı yer yoğun bombardıman nedeniyle halkın tahliye olmak zorunda kaldığı Doğu Guta’ya bağlı Duma bölgesi oldu.Rejim, camii imamları için bir genelge yayımladı.

ESED'E DUA ETMEYENE CEZA!

Genelgeye göre her Cuma hutbesinde Beşşar Esed’in şahsına dua edilmesi zorunlu hale getirildi.
Esed’e dua etmeyene cezaEsed rejimi ele geçirdiği bölgelerde yeni bir karara imza attı.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:36
  1. esed
  2. Doğu Guta

YORUM YAZ

  • abdoabdo45 dk önce
    ben esedden ceza almamak için her gün bed duamı yapıyorum kendisine merak etmesin pis mahluk esed
  • cem albaykancem albaykan8 dk önce
    DİYANET ELE GEÇİRMİŞ ORAYIDA
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