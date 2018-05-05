Katil Esed'e dua etmeyen ceza alacak!

Suriye rejimi bombardıman ve abluka nedeniyle halkı göç ettirerek zorla girdiği bölgelerde şok edici bir Cuma namazı kararına imza attı.

Kararın ilk uygulandığı yer yoğun bombardıman nedeniyle halkın tahliye olmak zorunda kaldığı Doğu Guta’ya bağlı Duma bölgesi oldu.Rejim, camii imamları için bir genelge yayımladı.



ESED'E DUA ETMEYENE CEZA!



Genelgeye göre her Cuma hutbesinde Beşşar Esed’in şahsına dua edilmesi zorunlu hale getirildi.

Esed’e dua etmeyene cezaEsed rejimi ele geçirdiği bölgelerde yeni bir karara imza attı.