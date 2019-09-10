Katil Esed yine sivilleri vurdu!

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ilinde sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, bir sivil yaralandı.

Muhaliflerin cephe hatlarını aralıklarla hedef almaya devam eden Esed rejimi, İdlib'in güneyindeki Kefrenbil ilçesi, Cercenaz beldesi, Tel Mennis,Marşimşe, Deyr Şarki, Deyr Garbi, Şeyh Mustafa, Rekaye, Kefer Secne, Has ve Hazarin köylerine havan ve roket gibi karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Cercenaz beldesindeki saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, Marşimşe köyünde bir sivil yaralandı.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi. Aynı süre içinde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk, bin 282 sivil öldü.