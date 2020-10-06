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Gündem Katil Esed savaşta tarafını seçti!
Gündem

Katil Esed savaşta tarafını seçti!

Ülkesinde binlerce insanın ölmesine binlerce insanın da kaçmasına neden olan katil Esed, Azerbaycan-Ermenistan savaşında Ermenistan tarafında olduğunu belirterek, Türkiye'ye yönelik akılalmaz suçlamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 11:34:00 -
Katil Esed savaşta tarafını seçti!

Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri alan Azerbaycan, operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Yaşadığı büyük kayıplarla çaresiz kalan Ermenistan ordusu, PKK/YPG'li teröristlere sarıldı.

Bu arada Azerbaycan'ın haklı ve meşru operasyonundan rahatsız olanlardan biri de Suriye'deki Esad rejimi...

Türkiye'ye 'kışkırtıcı' suçlaması

Esad, Rus basınından RIA'ya yaptığı açıklamada Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivil yerleşimlere saldırılarını görmezden gelerek, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Dağlık Karabağ'da "asıl kışkırtıcı" olmakla suçlamaya kalktı.

Ülkesinde büyük yıkıma yol açarak, masum sivilleri katleden eli kanlı Esad, Ankara'nın Ermenistan ve Azerbaycan arasında gerilime neden olan Dağlık Karabağ'da tansiyonu yükselten taraf olduğu yönünde asılsız ifadeler kullandı.

 

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Adam olsan ülkende resmen devlet kuruluyor ona sessiz kalmazdın.senin işin kafirlerden yana tutum almak hak ve adalet değilki.
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osman

kictan cikan yelenme kadar bile bir etkisi olmayan bir salak, ancak bos bos konusur, putin olmasa, lesini köpekler bile bulamicakti
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