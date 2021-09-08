Katil Esed rejimi kuşattıkları mahalleye giriş yaptı
Katil Esed rejimi güçleri, Suriye'nin güneyindeki Dera'da kuşattıkları mahalleye giriş yaptı.
Esed rejimi güçleri, Rusya'nın bölge halkına uyguladığı baskıların ardından Suriye'nin güneyindeki Dera'da kuşattıkları Dera el-Beled Mahallesi'ne giriş yaptı.
Deralı aktivistlerin kurduğu Horan Özgürleri Topluluğu Sözcüsü Eymen Ebu Nokta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimi güçlerinin 1 Eylül'de varılan anlaşma gereği Dera kent merkezinde kuşattıkları mahalleye girdiğini söyledi.
Ebu Nokta, Rusya'nın bölge halkına uyguladığı baskılar sonrası Dera el-Beled Mahallesi'ne giriş yapan rejim güçlerinin mahallede kimlik kontrolü çalışması başlattığını aktardı.
Sözcü, rejim güçlerinin, Dera el-Beled Mahallesi'ni kent merkeziyle bağlayan Sicne-Menşiyye yolunu yerinden edilen sivillerin evlerine dönüşü için tekrar açtığını belirtti.
Şu ana kadar mahalledeki eski muhalifler ve halktan 130 hafif silahın rejim güçlerince teslim alındığı bilgisini paylaşan Ebu Nokta, rejim ordusunun mahallede 9 kontrol noktası kuracağını kaydetti.
Ebu Nokta, kurulacak kontrol noktalarında, rejim ordusunun 15. Tümeni ile güvenlik birimlerinden unsurların konuşlanacağını aktardı.