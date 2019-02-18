Katil Esed kendi halkını yok saydı: Muhalifler Suriye'yi değil Türkiye'yi temsil ediyor

Ülke çapından yerel temsilcilerle bir araya geldiği toplantıda, komisyondaki hükümet heyetinin Suriye devletini ve halkın büyük kısmını temsil ettiğini söyleyen eli kanlı katil Esed, "Ama diğer taraf var ve bu tarafın mantık olarak Suriye halkının devletin görüşünü kabul etmeyen diğer kısmını temsil etmesi gerekiyor. Ama bildiğiniz gibi bu taraf ne Suriye halkını, ne de kendilerini temsil etmiyor Türk devletini temsil ediyorlar. Soru: bu komisyonda Suriye anayasasını mı, Türk anayasasını mı tartışıyoruz?" ifadelerini kullandı.

Cenevre'de 2012'de başlatılan politik sürecin, Suriye'ye düşman ülkelerin tutumu yüzünden başarısız olduğunu dile getiren Esed, "Düşman ülkeler her türlü sürece engel oluyor, bu süreç ciddi olsa bile, misal Soçi ve en azından pozitif ve başarılı olan Astana süreçleri gibi" dedi.