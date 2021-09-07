Katil Esed, İdlib'de yine sivilleri vurdu: 4 şehit, 15 yaralı!
Suriye’nin İdlib kentine katil Esed rejim güçleri tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1’i kadın 4 sivil şehit olurken, 15 sivil de yaralandı.
Esed rejimine bağlı güçler, Suriye’nin İdlib kentine topçu saldırısı düzenledi.
Al-Dabit Mahallesi'nin hedef alındığı saldırıda ilk belirlemelere göre 1’i kadın 4 sivilin şehit olduğu, 15 sivilin de yaralandığı bildirildi.
Saldırıda birçok evin ise hasar gördüğü aktarıldı.
Topçu saldırısının düzenlediği bölgeye çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edilirken, yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.