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Siyaset Katil Esed çıldırdı! "Bu kabul edilemez"
Siyaset

Katil Esed çıldırdı! "Bu kabul edilemez"

Kendisine bağlı sözde Dışişleri Bakanlığı'na bir açıklama yaptıran katil Beşar Esed, Brüksel'de kendi temsilcisi olmadan Suriye konulu bir konferans düzenlenmesini "kabul edilemez bulduklarını" belirtti. Suriye'de yüz binlerce sivili katleden caninin, ülkeyi kurtarma yollarının konuşulduğu toplantıya çağrılmayı beklemesi 'pes' dedirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 07:42:00 -
Katil Esed çıldırdı! "Bu kabul edilemez"

Beşar Esed'e bağlı sözde Dışişleri Bakanlığı, Brüksel'de kendilerine bağlı bir heyet olmadan Suriye konulu bir konferansın düzenlenmesinin "kabul edilemez olduğunu" seçilen formatın BM Anlaşması'nın temellerini ihlal ettiğini savundu.

Suriye haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye sözde Dışişleri Bakanlığı'nın BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri'ne gönderdiği mektupta, "Suriye, bu konferansın Suriye halkını temsil eden ilgili taraf ve Suriye’deki insani programlarda BM ile uluslararası toplumun temel partneri olan Suriye hükümeti davet edilmeden beşinci kez düzenlenmesinin kabul edilemez olduğunu dile getiriyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "BM'nin, konudan doğrudan ilgilendirdiği ülkenin hükümeti olmadan bu konferansın başında yer alması, herkesi Suriye'nin egemenliğine ve bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve topraklarının güvenliğine saygı duymaya çağıran BM Anlaşması temellerinin açık bir ihlali" denildi.

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