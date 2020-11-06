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Dünya Katil Ermenistan'ın son hamlesi endişeye neden oldu
Dünya

Katil Ermenistan'ın son hamlesi endişeye neden oldu

Sivilleri katlederek Azerbaycan'a karşı savaş suçu işleyen Ermenistan, terör örgütü PKK'yı Dağlık Karabağ'a çekti. Bu hamlenin, Karabağ'ı Bekaa Vadisi'ne döndürmesinden endişe ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 07:53:00 - 2020-11-06 08:00:32
Katil Ermenistan'ın son hamlesi endişeye neden oldu

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da işgali sonlandırmak için başlattığı ‘Vatanseverlik Savaşı’nda 40 gün geride kaldı. Karabağ’ın can damarı olan Şuşa’nın kapısı konumundaki Daşaltı bölgesi ele geçirildi. Şuşa adım adım kuşatılırken, Azerbaycan ordusunun Hankendi yönündeki ilerleyişi Ermenilerde paniğe sebep oldu. Çatışmalardan önce 56 bin olan şehir nüfusu 16 bine kadar düştü. Bölgeden kaçanların rotası Ermenistan oldu. Ermenistan-Karabağ arasındaki lojistik hat konumundaki Laçin koridoru yönünde ilerleyiş sürüyor. Azerbaycan askerlerinin Laçin boğazına 10-12 km uzakta olduğu, Laçin’e giden bazı yolların Azerbaycan’ın kontrolüne geçtiği öğrenildi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül’de başlattığı karşı saldırılarda bugüne kadar 4 şehir, 3 yerleşim yeri ve 199 köy işgalden kurtarıldı. Şimdiye kadar Cebrail şehri ve bölgenin 77 köyü, Fuzuli şehri ve bölgenin 30 köyü, Zengilan şehir merkezi, 2 kasabası, 46 köyü, Hadrut kasabası ve Hocavend bölgesinin 20 köyü, Tatar ilçesine bağlı 3 köy, Gubadlı şehri ve bölgenin 23 köyü ile Ağdara ve Murovdag yönündeki stratejik yükseklikler Ermeni ordusundan temizlendi. Temizlenen son bölgelerle birlikte Karabağ’da Ermeni işgali altındaki 12 bin 88 kilometrekarenin 2 bin 618 kilometrekaresi Azerbaycan tarafından ele geçirildi. Bu, işgal edilen bölgelerin toplam % 22’sini, Azerbaycan ülke topraklarının ise yüzde 3’ünü oluşturuyor.

Bekaa Vadisi benzeri bir yapılanma olabilir

İşgal altındaki Dağlık Karabağ’da çatışmalar sürüyor. Azerbaycan, Rusya’nın 5+2 formülü olarak gündeme getirdiği anlaşma çerçevesini arazi üzerinde neredeyse tamamladı. Laçin koridorunun kesilmesi, Ermenistan açısından psikolojik mağlubiyeti getirecek. Sahadaki çözümsüzlüğün uzamasının, PKK ve taşeron örgütlerin Ermenistan eliyle sokulduğu dağlık bölgede yeni tehditlere kapı aralayabileceği endişesi karşısında Rusya anlaşmanın tesisi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Diplomatik kaynaklar, bölgede Rusya’nın en son isteyeceği şeyin, arazinin taşeron örgüt barındıran bir coğrafyaya dönüşmesi olduğuna işaret ediyor. Çatışmaların uzaması halinde bölgede Bekaa Vadisi benzeri bir yapılanmanın oluşabileceği ve buraya farklı aktörlerin sızabileceği endişesi hakim.

Kaynak: Yeni Şafak

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