  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eski Hamas Lideri Meşal'den dikkat çeken açıklamalar
Batı Şeria'da şehit olan Filistinlilerin sayısı 11’e çıktı!
Şanlıurfa'da feci kaza: 7 yaralı
Kayseri'de ev baskını! Çatışma çıktı: Yaralılar var
Dünya Katil devletin uçakları Gazze’nin kuzeyini bombalıyor
Dünya

Katil devletin uçakları Gazze’nin kuzeyini bombalıyor

Siyonist İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine yoğun hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail savaş uçakları Gazze’nin kuzeyine yaklaşık 30 saldırı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 02:57:00 -
Katil devletin uçakları Gazze’nin kuzeyini bombalıyor

Gazze'nin kuzeyindeki eğitim müdürlüğü çevresi, sivillerin evleri ve bir caminin hedef alındığı saldırılar sonucu söz konusu bölgenin büyük kısmında elektrikler kesildi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığından son saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmazken, görgü tanıkları şehit ve yaralılar olduğunu aktardı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 31'i çocuk 126 Filistinli şehit oldu, yaralı sayısı 950'ye ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu'da 32. Bölüm öncesi flaş gelişme! Faysal ölüyor mu?
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da 32. Bölüm öncesi flaş gelişme! Faysal ölüyor mu?

TRT 1'in reyting rekortmeni tarih dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun 32. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Sencer'in Faysal'ı mağlup edi..
Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak? Uyanış Büyük Selçuklu 32. bölüm fragmanı
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak? Uyanış Büyük Selçuklu 32. bölüm fragmanı

Her hafta Pazartesi günü TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 31. son bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Diz..
Başkan Erdoğan'dan normalleşme açıklaması: Pazartesi gününden itibaren...
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan normalleşme açıklaması: Pazartesi gününden itibaren...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mayıs'ta sona erecek olan tam kapanma sürecinin devamında nasıl bir yol izleneceğine dair önemli açık..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay