Katil devletin bakanından Türkiye'ye çirkin iftira

Katil devlet İsrail'in Savunma Bakanı Benny Gantz, Türkiye'nin eylemlerinin bölgeyi istikrardan uzaklaştığını ve Türkiye'ye baskı yapılması çağrısında bulundu.

Türkiye'ye çirkin iftira

Arap Bölgesel Entegrasyon Konseyi tarafından düzenlenen bir konferansta konuşan Gantz, Türkiye'ye bölgeyi istikrarsızlaştırma ve barış çabalarına karşı çalışmakla suçladı.

Gantz, Türkiye'nin bir NATO ülkesi olduğunu hatırlattı. Türkiye'yi teröre destek vermekle suçlayıp iftira atan Gantz, Türkiye'ye uluslararası baskı çağrısı yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasında yapılan anlaşmaya dikkat çeken Gantz, Türkiye'nin bu anlaşmayı baltalamak için elinden gelen her şeyi yaparak, barış çabalarını baltaladığını iddia etti.

Gantz, Filistin meselesinde Türkiye'nin İran ile birlikte hareket ederek meselenin çözümünü engellediğini de söyledi.