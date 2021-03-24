  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Katil devlet Gazze'yi vurdu
Dünya

Katil devlet Gazze'yi vurdu

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki bazı noktaları hedef aldı. İsrail makamları roket üreten bir tesisin ve Hamas hedeflerinin vurulduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 05:52:00 -
Katil devlet Gazze'yi vurdu

Gazze'deki AA muhabirinden alınan bilgiye göre, abluka altındaki Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerine düzenlenen saldırılarda can kaybı ya da yaralanmalara ilişkin henüz bilgi verilmedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, savaş uçakları ve helikopterlerinin roket üreten bir noktaya ve Hamas'a ait askeri bir mevziye saldırı düzenlediğini duyurdu. Adraee, saldırının dün akşam Gazze'den İsrail'e doğru fırlatılan rokete karşılık yapıldığını kaydetti. İsrail ordusu, dün akşam Gazze'den İsrail'de açık alana düşen bir roket fırlatıldığını açıklamıştı.Eylemi Gazze'den üstlenen bir grup olmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hilal Kaplan ifşa etti: Meral Akşener 'sözde namus' suçu işledi
Gündem

Hilal Kaplan ifşa etti: Meral Akşener 'sözde namus' suçu işledi

Hilal Kaplan, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'namus' üzerine attığı bir payl..
Fıkra gibi olay! Ali Babacan ve İsmail Küçükkaya'ya tepki yağıyor
Gündem

Fıkra gibi olay! Ali Babacan ve İsmail Küçükkaya'ya tepki yağıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve FOX sunucusu İsmail Küçükkaya, 'pes' dedirten bir yüzsüzlüğe imza attı. Babacan, eski eşini dövmes..
Ülkenin başbakanı itiraf etti: Topraklarımıza girdiler
Dünya

Ülkenin başbakanı itiraf etti: Topraklarımıza girdiler

Etiyopya Başbakanı Ahmed, Eritreli askerlerin Etiyopya'nın Tigray bölgesine girdiğini söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay