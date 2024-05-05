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Sosyal Medya Katil balinalardan akıl almaz teknik! Fok balıklarını yakalamak için bakın ne yaptılar
Sosyal Medya

Katil balinalardan akıl almaz teknik! Fok balıklarını yakalamak için bakın ne yaptılar

Yeniakit Publisher
2024-05-05 16:01:00 -

Katil balinaların yapay dalga oluşturarak avlarına ulaştığı" anların kaydedilmesi oldukça ilginç bir olay.

Katil balinaların, avlanmak için bir araya gelerek grup halinde suyu iterek dalga oluşturması sosyal medyada viral oldu. Balinaların oluşturdukları bu dalga, küçük balıkları suya doğru itti. Bu sırada, balinalar suya düşen avlarını yakaladı. O anlar sosyal medyada böyle paylaşıldı.

Bu avlanma tekniği, oldukça etkileyici ve doğada gözlemlenen ilginç bir davranış örneği olarak biliniyor.

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