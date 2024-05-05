Katil balinalardan akıl almaz teknik! Fok balıklarını yakalamak için bakın ne yaptılar

Katil balinaların, avlanmak için bir araya gelerek grup halinde suyu iterek dalga oluşturması sosyal medyada viral oldu. Balinaların oluşturdukları bu dalga, küçük balıkları suya doğru itti. Bu sırada, balinalar suya düşen avlarını yakaladı. O anlar sosyal medyada böyle paylaşıldı.

Bu avlanma tekniği, oldukça etkileyici ve doğada gözlemlenen ilginç bir davranış örneği olarak biliniyor.

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