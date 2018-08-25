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Katil babadan çocuklarına kan donduran telefon!

Çorum'da eşini boğarak öldürek Şaban Eker isimli kişi il dışında yaşan kızını arayıp "Anneniz öldü" diyerek polise teslim oldu.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 13:43
Katil babadan çocuklarına kan donduran telefon!

Olay, bugün Karakeçili Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Şaban Eker ile eşi Elif Eker arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şaban Eker, eşini boğarak öldürdü. İl dışında bulunan kızını cep telefonu ile arayan Eker, "Anneniz öldü" dedi, ardından da İl Emniyet Müdürlüğü'ne gidip eşini öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu.

Şaban Eker gözaltına alınırken, adrese sevk edilen polis ekipleri Elif Eker'i, yatak odasında ölü olarak buldu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Elif Eker'in cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Şaban Eker'in polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 13:43
  1. katil baba

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