“Katil arı”ların amansız takipçisi: “Terminatör böcek”ler görevinin başında



BARTIN ve Zonguldak’ta, kestane ağaçlarına zarar veren gal arısıyla mücadele etmesi için üretilen terminatör böceklerin doğaya salınımı devam ediyor. 2 ilde, son 4 yılda toplam 20 bin adet ‘terminatör böcek’ doğaya salınırken, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Yafes Yıldız, çalışmaları anlatarak, "Kestane ağaçlarına zarar veren böceğin yayılımı devam ediyor ama faydalı türün de doğaya bırakılmasını sürdürüyoruz. Sadece biyolojik mücadele değil, biyoteknik mücadele kapsamında sarı malt özüyle kombine ettiğimiz sarı yapışkan tuzaklarımızı geçtiğimiz yıl bölgemizde kullanmaya başladık, bundan da başarılı sonuçları aldık" dedi.

Ana vatanı Çin olan, Türkiye'de ilk kez 2014’te Yalova'da ortaya çıkan, halk arasında 'katil arı' ya da 'gal arısı' olarak bilinen 'Dryocosmus kuriphilus' türü böcek, 2020'de Düzce'den sonra Zonguldak ve Bartın'da da görüldü. Bölgede kestane ağaçlarının yapraklarında oluşan tomurcuklanma nedeniyle kestane verimini düşüren gal arısı nedeniyle kestane balı üretiminde de azalma tespit edildi. Kestane ağaçlarının tomurcuklarına yumurta bırakıp çiçek açmasını engelleyen gal arısı, zamanla ağaçları tamamen kurutmasıyla biliniyor.

Bartın ve Zonguldak'taki bin 395 hektarlık alanda görülen gal arısıyla mücadele için Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, 4 yıl önce çalışma başlattı. Gökçebey ilçesindeki Orman Zararlılarıyla Mücadele Teşhis ve Tanı Laboratuvarı'nda başlatılan çalışmayla, gal arısıyla beslenen 'Torymus sinensis' adlı, halk arasında 'terminatör böcek’ olarak bilinen böceğin üretimine başlandı. Laboratuvar ortamında çoğaltılan böceğin, her yıl bölgeye salınıp gal arısının zararının önüne geçilmesi için çalışılıyor.

Zararlı türle mücadele için Zonguldak'ta geçen hafta 4 bin böcek doğaya salındı. Uygulamanın ikinci bölümü de Bartın'ın Amasra ilçesi Kazpınarı köyündeki ormanda başladı. Programa Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Bartın Orman İşletme Müdürü Temel Nadir ile görevli personel katıldı. Bartın’da da 2 bin 500 ‘terminatör böcek’ doğaya salındı. 4 yılda Zonguldak ve Bartın’da bulunan kestane ağaçların yoğun olduğu alanlara 20 binin üzerinde böcek salındığı belirtildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

‘BU GAL ARISI MAALESEF KESTANE ÜRETİMİMİZE ÖNEMLİ ORANDA ZARAR VERMEKTEDİR’

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, gal arısıyla mücadelede çiftçilerden de destek beklediklerini ifade ederek, “Bu gal arısı maalesef kestane üretimimize önemli oranda zarar vermektedir. Bu zararlı ile mücadelemiz devam etmektedir. Aslında küresel ısınma ve iklim değişiklikleri ile beraber, doğamızın dengesi oldukça bozuldu ve her seferinde istilacı böceklerle mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bunlardan birisi de gal arısıdır. Bu mücadelenin uzun süreçli bir mücadele olduğunu söylememiz gerekir. Bu noktada çiftçilerimizin ve üreticilerimizin de bizlere destek vermelerini istiyoruz" dedi.

‘GAL ARISI POPÜLASYONUNUN ARTIŞINI ÖNLEMEK İSTİYORUZ’

Bartın Orman Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Yafes Yıldız, çalışmaları anlatarak, "Bugün bulunduğumuz alana 2 bin 500 böcek salınımı yapacağız. Kestane ağaçlarına zarar veren böceğin yayılımı devam ediyor ama faydalı türün de doğaya bırakılmasını sürdürüyoruz. Sadece biyolojik mücadele değil, biyoteknik mücadele kapsamında sarı malt özüyle kombine ettiğimiz sarı yapışkan tuzaklarımızı geçtiğimiz yıl bölgemizde kullanmaya başladık. Bundan da başarılı sonuçları aldık. Buradaki amacımız kestane zararlısının doğaya çıkış anından önce yapışkanlara yapışmasını sağlayarak, popülasyonunun artışını önlemek istiyoruz" diye konuştu.