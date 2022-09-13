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Dünya Katil ABD ordusu Somali'de bir sağlık merkezini imha etti
Dünya

Katil ABD ordusu Somali'de bir sağlık merkezini imha etti

ABD destekli Mogadişu yönetimine bağlı ordu güçlerin ülkenin güney kesiminde hedef aldığı sağlık merkezi kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 16:17:09 - 2022-09-13 16:17:09
Katil ABD ordusu Somali'de bir sağlık merkezini imha etti

ABD destekli Mogadişu yönetimine bağlı ordu güçleri, 11 Eylül gecesi Somali'nin güney orta kesiminde bulunan Hiran bölgesinde sivil yerleşimlere yönelik saldırılar gerçekleştirdi.

Yerel kaynakların açıklamalarında, ABD tarafından eğitilen Somalili "Danab" askeri güçlerinin, Hiran'ın Calalaksi kasabasında halk desteğiyle inşa edilmiş Shaw Hastanesi'ni hedef aldığı bilgisi yer aldı.

Kaynaklara göre, ABD tarafından eğitilip donatılan Mogadişu yönetimine bağlı askeri güçlerden oluşan "Danab" birliği, söz konusu bölgedeki sağlık merkezine patlayıcılar yerleştirdi.

Patlayıcıların infak edilmesi sonucu hastane büyük oranda kullanılamaz hale geldi.

Görgü tanıklarına göre Mogadişu yönetimine bağlı güçler, hastane ekipmanlarını da yağmaladı.

Söz konusu hastanede, yerel halk sağlık hizmetleri veriliyordu.

Kaynak: Mepa News

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