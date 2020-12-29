  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kati Piri Türkiye’nin içişlerine burnunu soktu
Gündem

Kati Piri Türkiye’nin içişlerine burnunu soktu

Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı FETÖ’cülerle poz veren Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye raportörü Kati Piri, AYM’nin Osman Kavala kararı sonrası skandal bir paylaşıma imza atarak Türkiye’nin içişlerine burnunu soktu.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 16:04:00 -
Kati Piri Türkiye’nin içişlerine burnunu soktu

Terör örgütlerine açıkça destek vermeye devam eden Piri, vatan haini, firari Can Dündar ile yakın ilişkiler kurarken kırmızı bültenle aranan FETÖ’cülerle de pozlarını paylaşmıştı.

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü Kati Piri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir'le birlikte çekilmiş fotoğrafını Twitter'dan paylaştı.

FETÖ'cü Aykan Erdemir hakkında yakalama kararı bulunuyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir'in nöbetçi hakimlikçe mal varlığına el konulmasına karar verilmişti.

Takvim'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün 17/25 Aralık yargısal darbe teşebbüsüne ilişkin yürütülen soruşturmada, ABD'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında devam eden yargılamada tanık listesinde ismi bulunan ve ''devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hile ile alma çalma'' suçundan yakalama kararı bulunuyor.



FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve New York Bölge mahkemesinde görülen davada tanık listesinde adı bulunan şüphelinin hali hazırda firari olduğunu belirten hakimliğin kararında, ''Gerek elde edilen bulgular, gerekse dosya içerisine örneği sunulan rapor içeriğinde de anlaşılacağı üzere şüphelinin atılı suçu işleyip işlemediği hususunda inceleme yapmak, mal varlığı değerlerinin işlenen bu suçlardan kaynaklanmış olup olmadığının araştırılması ve mal varlığı değerlerini kaçırmalarının önlenebilmesi amacıyla atılı suçun işlediğine dair emarelerin bulunduğunu.'' ifadelerine yer verildi.

Hakimlik, bu nedenlerle şüpheli Erdemir'in taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, banka, şirketler ve diğer tüm kurumlar nezdindeki tüm hak ve alacaklarına, şirket hisselerine (tüm mal varlığına ) el konulmasına karar verdi.

Toplantı fotoğrafları dosyada

Bu arada, 17 Aralık 2013'ten 13 gün önce ABD'de yapılan toplantıya ilişkin fotoğrafların da soruşturma dosyasına konulduğu öğrenildi.

Bu toplantının, FETÖ ile birlikte 17 Aralık darbe girişiminin planlandığı ve şüpheli Erdemir'in de bu toplantının gerçekleşmesinde aracı olduğu iddia ediliyor.

Türkiye düşmanı Kati Piri

Avrupa Birliği'nde Türkiye aleyhinde çalışmalara önderlik eden Kati Piri, Şubat ayında Türkiye'nin AB müzakerelerinin resmen askıya alınması için çağrıda bulundu.

Piri "Avrupa Parlamentosu, AB'de oy veren kesimi temsil ediyor. Türkiye'nin katılım süreci gibi önemli konularda pozisyon belirliyoruz. Benim beklentim, AP Dış İlişkiler Komitesi'nin tıpkı bugün yaptığı gibi, iki hafta içinde AP'nin büyük bir çoğunluğunun Türkiye ile katılım müzakerelerinin askıya alınması yönünde karar vermesi." açıklamasını yapmıştı.

Bu ilk değil

Teröre verdiği destekle bilinen Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri daha önce de Can Dündar ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile fotoğrafını, Twitter hesabından paylaşmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Anca gider, TÜRKİYE Emir verir, emre itaat ederler.

Anca,gidiyorlar.
  • Yanıtla
Aboubakar’a yapılan terbiyesizlik sonrası Emniyet’e flaş çağrı
Spor

Aboubakar’a yapılan terbiyesizlik sonrası Emniyet’e flaş çağrı

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'ın annesini kaybetmesinin ardından sosyal medyada paylaşılan küfürler..
Cansu Canan Özgen’e ‘maşallah’ diyen İlber Ortaylı için olay sözler! ‘Eğer işin içine bunları katmasaydı…’
Gündem

Cansu Canan Özgen’e ‘maşallah’ diyen İlber Ortaylı için olay sözler! ‘Eğer işin içine bunları katmasaydı…’

Yazar Kübra Par, Prof. İlber Ortaylı’nın sunucu Cansu Canan Özgen’e söylediği “Maşallah, şuna bak” ifadesi için “Biraz densizlik etmiş” yoru..
Okurken mideniz bulanacak! Kılıçdaroğlu’ndan CHP’deki tecavüzlere dair iğrenç sözler
Siyaset

Okurken mideniz bulanacak! Kılıçdaroğlu’ndan CHP’deki tecavüzlere dair iğrenç sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisindeki tecavüz vakalarının gündemi değiştirmek için AK Parti tarafından ortaya atıldığını söyley..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay